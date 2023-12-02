В Башкирии женщина погибла в мазутной яме

В Баймакском районе произошла жуткая трагедия. Подробности несчастного случая рассказали представители Госкомитета по ЧС.
Три женщины возвращались домой на машине рано утром. Они решили заехать на заброшенную котельную. Две женщины решили выйти из авто и не заметили мазутную яму. Сельчанки шагнули вперёд и упали в жижу с высоты 2,5 метров.
К спасателям обратился очевидец. Сотрудники службы спасения оперативно прибыли на место случившегося. Одну из женщин достали из мазута с сильным переохлаждением – пострадавшую передали медикам. Ещё одну женщину достали чуть позже. К сожалению, она скончалась.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.