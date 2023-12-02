В Башкирии женщина погибла в мазутной яме

В Баймакском районе произошла жуткая трагедия. Подробности несчастного случая рассказали представители Госкомитета по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии женщина погибла в мазутной яме

Три женщины возвращались домой на машине рано утром. Они решили заехать на заброшенную котельную. Две женщины решили выйти из авто и не заметили мазутную яму. Сельчанки шагнули вперёд и упали в жижу с высоты 2,5 метров.

К спасателям обратился очевидец. Сотрудники службы спасения оперативно прибыли на место случившегося. Одну из женщин достали из мазута с сильным переохлаждением – пострадавшую передали медикам. Ещё одну женщину достали чуть позже. К сожалению, она скончалась.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ