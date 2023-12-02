В Башкирии добавят новые электрички и маршруты

В Башкирии будет введен новый график движения пассажирских поездов. Новые маршруты и пригородные поезда появятся в графике движения Куйбышевской магистрали с 10 декабря.
В зоне Куйбышевской железной дороги в новом расписании предусмотрено 98 пар поездов дальнего следования. В том числе, будет назначен новый пассажирский поезд №689/690 Нижний Новгород – Пенза (один раз в две недели).
Пассажирский поезд №63/64 Самара – Санкт-Петербург будет ходить ежедневно (сейчас – через день).
В пригородном сообщении будут назначены следующие дополнительные поезда:
— с 29 декабря 2023 года ежедневно №7450/7449 Кумертау (отпр. 20:28) – Оренбург (приб. 22:42);
— с 30 декабря 2023 года ежедневно №7452/7451 Оренбург (отпр. 05:18) – Кумертау (приб. 07:34);
— с 30 декабря 2023 года по выходным дням №7425 Приютово (отпр. 12:18) – Абдулино (приб. 12:54);
— с 30 декабря 2023 года по выходным дням №7422 Абдулино (отпр. 15:00) – Приютово (приб. 15:34);
— с 1 января 2024 года по понедельникам №7595 Абдулино (отпр. 05:16) – Похвистнево (приб. 06:43).
Также планируется продлить ежедневные маршруты двух пригородных поездов Уфа—Аша:
— №6401/6405 Аша – Уфа и №6412/6422 Дёма – Аша.