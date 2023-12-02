В Уфе при пожаре на кухне пострадали три человека

В Уфе зафиксировали крупный пожар. Инцидент произошёл в многоэтажном доме в микрорайоне Сипайлово.

На шестом этаже дома по улице Б. Бикбая огнём охватило кухню. Как сообщили в МЧС региона, на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Открытое горение удалось ликвидировать за 10 минут после сообщения о пожаре. Распространение огня на другие помещения не допущено. Из дома эвакуировали 29 жильцов, из которых 6 – дети.

В сгоревшей квартире нашли 43-летнего мужчину без признаков жизни, однако медикам удалось его откачать. Ещё одного мужчину передали врачам с признаками отравления угарным газом. Ещё один 35-летний пострадавший – сосед с верхнего этажа – тоже отравился продуктами горения, но был спасён.