В Башкирии на снежной трассе зафиксировали ДТП с погибшими

Сегодня, 2 декабря, в Кугарчинском районе зафиксировали аварию на заснеженной трассе. Инцидент произошёл на 375 км автодороги Магнитогорск-Ира.

На дороге произошло столкновение трёх автомобилей: ВАЗ-2112, «Тойота РАВ4» и «Фольксваген Тигуан». Отечественная машина выехала на встречную полосу, где столкнулась по касательной с иномаркой, а после лоб в лоб с другим авто.