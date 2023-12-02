В Башкирии на снежной трассе зафиксировали ДТП с погибшими

Сегодня, 2 декабря, в Кугарчинском районе зафиксировали аварию на заснеженной трассе. Инцидент произошёл на 375 км автодороги Магнитогорск-Ира.
На дороге произошло столкновение трёх автомобилей: ВАЗ-2112, «Тойота РАВ4» и «Фольксваген Тигуан». Отечественная машина выехала на встречную полосу, где столкнулась по касательной с иномаркой, а после лоб в лоб с другим авто.
Водитель ВАЗ скончался на месте аварии. Госпитализация потребовалась водителю и пассажиру «Фольксваген». Ещё двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте ДТП.
Фото: ГИБДД РБ.