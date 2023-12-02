В Башкирии на снежной трассе зафиксировали ДТП с погибшими

Сегодня, 2 декабря, в Кугарчинском районе зафиксировали аварию на заснеженной трассе. Инцидент произошёл на 375 км автодороги Магнитогорск-Ира.

Фото №1 - В Башкирии на снежной трассе зафиксировали ДТП с погибшими

На дороге произошло столкновение трёх автомобилей: ВАЗ-2112, «Тойота РАВ4» и «Фольксваген Тигуан». Отечественная машина выехала на встречную полосу, где столкнулась по касательной с иномаркой, а после лоб в лоб с другим авто.

Водитель ВАЗ скончался на месте аварии. Госпитализация потребовалась водителю и пассажиру «Фольксваген». Ещё двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте ДТП.

Фото: ГИБДД РБ. 

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