В Уфе произошёл крупный пожар в многоэтажке

В Уфе зафиксировали крупный ночной пожар. Инцидент произошёл на улице Правды в десятиэтажном доме.

На третьем этаже огнём охватило квартиру. Прибывшие спасатели экстренно эвакуировали жильцов с помощью пожарной лестницы. Часть горожан покинули дома самостоятельно. В общей сложности удалось спасти 18 человек. Один из жильцов – 63-летний мужчина – решил спрыгнуть с лестницы на уровне 2 этажа и получил сложный перелом левого бедра.