Прокуратура Башкирии расследует смерть женщины в яме с мазутом

Напомним, сегодня, 2 декабря, около пяти часов утра в селе Ургаза две женщины ехали на машине по территории бывшей котельной. Они вышли из авто и упали в яму с мазутом. Одну из пострадавших удалось спасти и госпитализировать, вторая женщина погибла.