Прокуратура Башкирии расследует смерть женщины в яме с мазутом

Стали известны подробности жуткой трагедии в Баймакском районе. В яме с мазутом погибла женщина.
Напомним, сегодня, 2 декабря, около пяти часов утра в селе Ургаза две женщины ехали на машине по территории бывшей котельной. Они вышли из авто и упали в яму с мазутом. Одну из пострадавших удалось спасти и госпитализировать, вторая женщина погибла.
На место выехал прокурор Баймакского района. Прокуратура проведет проверку, в ходе которой установит, правильно ли содержался объект. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты доследственной проверки.