Российские ученые представили разработку биопротеза митрального клапана

Российские ученые представили биопротез митрального клапана. Новосибирские специалисты рассказали о разработке на выставке "РОССИЯ". 

Фото №1 - Российские ученые представили разработку биопротеза митрального клапана

Форум "ИННОМЕД" посвящен инновациям и кардиохирургии. Ученые НМИЦ имени Мешалкина представили новую разработку биопротез митрального клапана для транскатетерной доставки в сердце, которая уже запатентовали. 

«Над конкурирующей моделью параллельно ведут работу пензенские исследователи», — говорится в сообщении исследовательского центра. Разработка стала первой в России, которая вышла на этап доклинических испытаний на животных. 

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