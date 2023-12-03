Российские ученые представили разработку биопротеза митрального клапана

Российские ученые представили биопротез митрального клапана. Новосибирские специалисты рассказали о разработке на выставке "РОССИЯ".
Форум "ИННОМЕД" посвящен инновациям и кардиохирургии. Ученые НМИЦ имени Мешалкина представили новую разработку биопротез митрального клапана для транскатетерной доставки в сердце, которая уже запатентовали.
«Над конкурирующей моделью параллельно ведут работу пензенские исследователи», — говорится в сообщении исследовательского центра. Разработка стала первой в России, которая вышла на этап доклинических испытаний на животных.