Российские ученые представили разработку биопротеза митрального клапана

Российские ученые представили биопротез митрального клапана. Новосибирские специалисты рассказали о разработке на выставке "РОССИЯ".

Форум "ИННОМЕД" посвящен инновациям и кардиохирургии. Ученые НМИЦ имени Мешалкина представили новую разработку биопротез митрального клапана для транскатетерной доставки в сердце, которая уже запатентовали.