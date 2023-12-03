Российские ученые нашли ранее неизвестные генетические болезни

На сессии «Прорывные технологии российского здравоохранения» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, ученые поделились достижениями в области генетики и лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний. Специалисты рассказали о подходах, которые сделают медицину эффективнее.