Российские ученые нашли ранее неизвестные генетические болезни

Российские ученые обнаружили несколько ранее неизвестных генетических болезней. По словам специалистов, метод скрининга позволяет выявить генетические заболевания у новорожденных, чтобы немедленно начать адекватное лечение.
На сессии «Прорывные технологии российского здравоохранения» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, ученые поделились достижениями в области генетики и лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний. Специалисты рассказали о подходах, которые сделают медицину эффективнее.
Новые разработки и подходы позволят улучшить медицинскую помощь в стране и сделать лечение еще более доступным. Совмещая индивидуальный подход, новые разработки и технологии, станет возможным с большей точностью определять потребности пациентов.