Российские ученые рассказали как продлить молодость кожи

Ученые дали рекомендации, как продлить молодость. Известно, что с возрастом люди стареют и возрастные изменения неизбежны.

По словам ученых, этот естественный процесс можно затормозить и сгладить. Об основных методах ухода за кожей рассказала кандидат технических наук Пермского национального исследовательского политехнического университета Юлия Рожкова.

Одной из самых мощных причин быстрого старения является ультрафиолетовое излучение. Солнце необходимо организму, но избыток УФ-лучшей приводит к увяданию кожи и снижает иммунитет. Необходимо пользоваться солцезащитным кремом даже зимой.