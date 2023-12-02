В Башкирии из-за непогоды закрыли ряд трасс

Обильный снегопад сегодня обрушился на республику. В Башкортостане из-за непогоды закрыли ряд трасс. Ограничение действует для грузовиков, автобусов, маршрутов и такси. Для проезда не доступны участки трасс М-5 в сторону Челябинской области, а также Уфа – Инзер – Белорецк, Белорецк – Учалы – Миасс и Бирск – Тастуба – Сатка.

Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства республики, ограничения могут снять в случае улучшения погоды. Тем временем начальник ГИБДД Башкирии обратился к водителям с просьбой быть максимально внимательными за рулем. Владимир Севастьянов попросил не выезжать за пределы населённых пунктов без острой необходимости, так как трассы в такую погоду особенно опасны.