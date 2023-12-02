В Уфе из-за непогоды на уборку снега выехали более 350 единиц спецтехники

Погода заставила коммунальщиков работать в усиленном режиме. Только на улицы Уфы для борьбы с последствиями обильных осадков выехали более 350 единиц спецтехники. Во дворах днём работали порядка одной тысячи дворников.

Если первый день календарной зимы и был снежным, каких-то неприятных сюрпризов для коммунальных служб города он не принёс. А вот второе декабря стало настоящим испытанием на прочность. Снег шёл ночью, осадки практически не прекращались днём.

Если основные улицы и проезды очищали при помощи спецтехники, то на остановках и тротуарах без труда дворников не обойтись. В ручном режиме приходится расчищать и те участки, к которым невозможно подъехать на технике из-за припаркованных машин.

В самом большом по численности населения Уфы Октябрьском районе на борьбу с последствиями снегопада выехало порядка 80 единиц техники и около 350 рабочих. В остальных районах столицы республики также работали сегодня в усиленном режиме.

Не просто свозят на полигон, но и избавляются путём растапливания. В Уфе в этом году запустили ещё один снегоплавильный завод. Он способен перерабатывать, то есть превращать в воду 1200 кубометров снежной массы в сутки. Новый объект расположен на улице Сагита Агиша.