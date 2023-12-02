На выставке-форуме «Россия» разыграли годовой запас мёда из Башкирии

На стенде Башкортостана на выставке-форуме «Россия» в Москве вручили годовой запас мёда победителю розыгрыша. Ею стала многодетная семья Волосатовых из Рязани. Они приехали на выставку, чтобы узнать больше о родине. И стенд Башкортостана им очень понравился. Один из главных брендов республики – жидкое золото весом 50 кг – Волосатовым вручил министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

Кроме нашего стенда, мы также ещё привезли из Башкирии животных, которые находятся там, где Минсельхоз Российской Федерации. Мы ещё неделю поработаем, привезём хлебопекарей, сыроделов, производителей полуфабрикатов, будем показывать мастер-классы.

К слову, на этой неделе на выставке передали 40 кг меда для космонавтов. В торжественной обстановке это произошло на стенде региона. Уже 20 лет башкирский мёд входит в меню покорителей космоса. Кроме того, Башкирский центр по пчеловодству и апитерапии заключил соглашение о взаимодействии с федеральным Союзом промышленных пчеловодов. Заключительный день недели сельского хозяйства Башкортостана на стенде региона был наполнен массой конкурсов от товаропроизводителей.