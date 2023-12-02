На выставке-форуме «Россия» разыграли годовой запас мёда из Башкирии

На стенде Башкортостана на выставке-форуме «Россия» в Москве вручили годовой запас мёда победителю розыгрыша. Ею стала многодетная семья Волосатовых из Рязани. Они приехали на выставку, чтобы узнать больше о родине. И стенд Башкортостана им очень понравился. Один из главных брендов республики – жидкое золото весом 50 кг – Волосатовым вручил министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.
К слову, на этой неделе на выставке передали 40 кг меда для космонавтов. В торжественной обстановке это произошло на стенде региона. Уже 20 лет башкирский мёд входит в меню покорителей космоса. Кроме того, Башкирский центр по пчеловодству и апитерапии заключил соглашение о взаимодействии с федеральным Союзом промышленных пчеловодов. Заключительный день недели сельского хозяйства Башкортостана на стенде региона был наполнен массой конкурсов от товаропроизводителей.