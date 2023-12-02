В Уфе состоялся форум креативных индустрий

Проводит центр поддержки предпринимательства. В этом году мы решили объединить два мероприятия – это неделя ремесленников и форум креативных инициатив, потому что сами видите: задачи у нас одинаковые.

Артур Идельбаев, руководитель центра развития туризма Республики Башкортостан