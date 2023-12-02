В Уфе состоялся форум креативных индустрий

На одной площадке собрались эксперты в области кино, изобразительного искусства, СМИ, туризма, ивент-индустрии и дизайна, объединившие отрасли предпринимательства и творчества, также представители руководства профильных министерств и ведомств. Главной темой стало обсуждение путей развития сферы креативной индустрии в регионе.
На форуме рассматривались передовые практики для распространения информации и привлечения целевой аудитории, нестандартные подходы при создании событийных мероприятий. Участниками форума стали также специалисты из Москвы и других городов страны.