В Уфе спасатели организовали для детей квест безопасности «СПАСТИм»

Мероприятие сотрудники Управления гражданской защиты приурочили к 25-летию службы. Юные спасатели могли попробовать себя на девяти тематических площадках. Они спасали малышей, тушили пожар, проводили лёгочную реанимацию.
Тут не то что огнетушитель – шлем бы удержать. Но возраст этим спасателям не помеха. Ведь главное – желание помочь. И они самоотверженно справляются с пожаром, к счастью, цифровым. Это лишь одно из девяти испытаний. Это и вправду иногда помогает как самим спасателям, так и тем, кого они спасают – снять напряжение, успокоить. Но вместе с тем необходима внимательность и собранность. Юных спасателей тестировали и на это.
Участники квеста безопасности спасали ребенка, запертого в квартире, попавших в беду животных. Учились проводить лёгочную реанимацию, но всё же, отмечали спасатели, делать это должны взрослые. Старались правильно бросить спасательный конец Александрова. И некоторым это знакомо с детства. Отцы и дедушки-спасатели своих сыновей и внуков обучают с ранних лет. В перерывах между заданиями ребята могли пообщаться с настоящими спасателями и посмотреть, что входит в их арсенал.
В конце квеста участники получили документальное подтверждение своей компетенции. А несколько самых удачливых участников отправились на базу спасательного отряда уфимского Управления гражданской защиты.