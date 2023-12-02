В Уфе спасатели организовали для детей квест безопасности «СПАСТИм»

Тут не то что огнетушитель – шлем бы удержать. Но возраст этим спасателям не помеха. Ведь главное – желание помочь. И они самоотверженно справляются с пожаром, к счастью, цифровым. Это лишь одно из девяти испытаний. Это и вправду иногда помогает как самим спасателям, так и тем, кого они спасают – снять напряжение, успокоить. Но вместе с тем необходима внимательность и собранность. Юных спасателей тестировали и на это.