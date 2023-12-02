Жительница Башкирии стала финалисткой конкурса «Топ стюардесс»

Уроженка Башкортостана стала финалисткой конкурса «Топ стюардесс». В этoм гoдy нa yчacтиe в состязании былo пoдaнo более 1000 зaявoк. Из ниx выбpaли 30 yчacтниц, в тoм чиcлe и Диану Данилюк.

Небо, девушка, самолет. 25-летняя Диана Данилюк работает старшим бортпроводником в одной из самых лучших авиакомпаний России. Девушка росла в военной семье и всегда хотела, чтобы на её плечах были погоны. Но так сложилось, что в 2017 году не смогла поступить в военный университет. Спустя год Диане предложили стать бортпроводницей. Она отправила заявку и среди 100 кандидатов оказалась той самой стюардессой.

Диана родилась в городе Кумертау и сейчас проживает в Москве. Узнав, что проходит конкурс «Топ стюардесс 2023», она решила принять в нём участие. В итоге стала одной из финалисток.

На конкурс девушек отбирали по внешним данным, а также учитывали профессиональные качества. Девушки проходили испытания на стрессоустойчивость и умение искать выход из сложных, порой конфликтных ситуаций.

Диана занимается волонтёрством. Помогает бойцам, которые находятся на спецоперации. Недавно её отец вернулся с передовой. Девушка имеет возможность закупить всё необходимое для подразделения, в котором служит папа. Она отправила туда квадрокоптер, аптечки, коврики и автономные печки.