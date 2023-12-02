В Уфе проходит отборочный этап фестиваля искусства «Имена России»

В Уфе проходит отборочный этап Х Международного фестиваля детского и юношеского искусства «Имена России». Участие принимают дети от трёх лет. Они представляют жюри свои таланты в области вокального и танцевального искусства, демонстрируют навыки владения музыкальными инструментами, а также выходят с театральными и цирковыми номерами.

Перед комиссией выступили юные дарования, приехавшие со всей республики и из соседнего Татарстана. Финал пройдет в конце июня следующего года. А в октябре лучшие из лучших выступят на сцене Кремлевского дворца. Кроме того, участники могут стать героями кинофильма.