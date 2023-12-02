Башкирский республиканский колледж культуры и искусства отметил своё 90-летие

Это одно из старейших средних профессиональных учебных заведений культуры региона. За годы своего существования оно прошло путь развития от культпросветшколы до колледжа. Праздничный концерт прошёл в Стерлитамакском дворце культуры.

На торжество собрались выпускники разных лет, преподаватели и студенты. Глава администрации города Рустем Газизов подарил колледжу сертификат на улучшение материально-технической базы.