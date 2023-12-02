ХК «Салават Юлаев» одержал победу в домашнем матче над московским «Спартаком»

Сегодня уфимский «Салават Юлаев» принимал дома одного из лидеров Западной конференции – московский «Спартак». Дважды в этом матче хозяева были в роли догоняющих. Соперник первым открыл счёт.

Во втором периоде Александр Хмелевский кистевым броском отправил шайбу «в девятку». 1:1. Ансель Галимов вновь вывел «Спартак» вперед за две минуты до конца встречи. Тренерский штаб «юлаевцев» пошёл на риск – уфимцы сняли вратаря, и за 30 секунд до финальной сирены Иван Дроздов перевёл игру в овертайм.