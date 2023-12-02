В Уфе стартовали первенство и чемпионат ПФО по рукопашному бою

В нём принимают участие порядка 500 спортсменов из 11 регионов нашей страны. В соревнованиях участвуют бойцы от 12 лет, а также взрослые спортсмены. Самое большое представительство у атлетов из Башкортостана.

Один из решающих моментов финального поединка между спортсменами из Пермского края и Башкортостана. Иван Дровняшин с 10 лет занимается рукопашным боем, выигрывал чемпионат России среди студентов, является кандидатом в мастера спорта. Иван был готов к финальному поединку, изучив тактику соперника – держался на средней дистанции и применял броски, когда тот подходил ближе. Напряжённый финал завершился победой Дровняшина со счётом 11:9.

Сегодняшний день сложился очень сложно, не знаю, что повлияло – весогонка или переболел, тяжело биться было, переболел, выносливости не хватает, может, перекушал после взвешивания, бывает и такое. Иван Дровняшин, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою

Иван Дровняшин выиграл в Уфе чемпионат России среди взрослых, однако возраст позволяет выступить ему в столице Башкортостана и среди юниоров. А вот у Дмитрия Темирханова на соревнованиях в Уфе ещё долгий путь. Он начал со стадии 1/32 финала и уже одержал две победы. Здесь он хочет подтвердить звание кандидата в мастера спорта.

Поединки складываются хорошо. На протяжении четырёх лет ездил в Уфу на ПФО, с каждым разом организация всё лучше и лучше, замечаний нет. Дмитрий Темирханов, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою

Чемпионат и первенство ПФО по рукопашному бою проходят в Уфе уже в тринадцатый раз. В этот раз соревнования объединили более 500 спортсменов из 11 регионов Приволжского федерального округа. Рукопашный бой наряду с самбо входит в число самых популярных разновидностей единоборств в России. Этим видом спорта занимается более 200 тыс. россиян.

Надеемся на хороший результат, остальное – это подготовка, терпение, воля к победе, образ жизни, который ведет, думаю, что всё будет хорошо. Сергей Курбатов, главный тренер сборной Республики Башкортостан по рукопашному бою