В Уфе стартовали первенство и чемпионат ПФО по рукопашному бою

В нём принимают участие порядка 500 спортсменов из 11 регионов нашей страны. В соревнованиях участвуют бойцы от 12 лет, а также взрослые спортсмены. Самое большое представительство у атлетов из Башкортостана.
Один из решающих моментов финального поединка между спортсменами из Пермского края и Башкортостана. Иван Дровняшин с 10 лет занимается рукопашным боем, выигрывал чемпионат России среди студентов, является кандидатом в мастера спорта. Иван был готов к финальному поединку, изучив тактику соперника – держался на средней дистанции и применял броски, когда тот подходил ближе. Напряжённый финал завершился победой Дровняшина со счётом 11:9.
Иван Дровняшин выиграл в Уфе чемпионат России среди взрослых, однако возраст позволяет выступить ему в столице Башкортостана и среди юниоров. А вот у Дмитрия Темирханова на соревнованиях в Уфе ещё долгий путь. Он начал со стадии 1/32 финала и уже одержал две победы. Здесь он хочет подтвердить звание кандидата в мастера спорта.
Чемпионат и первенство ПФО по рукопашному бою проходят в Уфе уже в тринадцатый раз. В этот раз соревнования объединили более 500 спортсменов из 11 регионов Приволжского федерального округа. Рукопашный бой наряду с самбо входит в число самых популярных разновидностей единоборств в России. Этим видом спорта занимается более 200 тыс. россиян.
Соревнования в Уфе проходят два дня и завершатся завтра. Победители турнира отберутся на чемпионат и первенство России по рукопашному бою.