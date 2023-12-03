Радий Хабиров посетил башкирских бойцов в госпитале Бурденко

Глава Башкирии Радий Хабиров в Москве посетил бойцов из республики, которые проходят лечение в госпитале Бурденко.

Руководитель республики поблагодарил их за службу и вручил медали имени генерала Шаймуратова. В столичном госпитале сейчас находятся ребята из Калтасинского, Салаватского, Аургазинского районов, а также из Салавата. Радий Хабиров подчеркнул, что с каждым из них на связи главы районов, которые передают посылки от родных и близких.