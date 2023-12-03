Радий Хабиров посетил башкирских бойцов в госпитале Бурденко

Глава Башкирии Радий Хабиров в Москве посетил бойцов из республики, которые проходят лечение в госпитале Бурденко.
Руководитель республики поблагодарил их за службу и вручил медали имени генерала Шаймуратова. В столичном госпитале сейчас находятся ребята из Калтасинского, Салаватского, Аургазинского районов, а также из Салавата. Радий Хабиров подчеркнул, что с каждым из них на связи главы районов, которые передают посылки от родных и близких.
Радий Хабиров отметил, что по итогу визита с крупнейший московский госпиталь было принято решение выделить номерной фонд в представительстве Башкортостана в Москве. Это необходимо для того, чтобы родные и близкие раненых могли приехать в столицу и навести в госпитале своих родственников.