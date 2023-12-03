В Башкирии две женщины упали в яму с мазутом

Происшествие со смертельным исходом произошло в Баймакском районе республики. Три женщины оказались в ловушке на заброшенной котельной.
Женщины на автомобиле возвращались ранним утром домой и по неизвестным причинам заехали на заброшенную территорию. Две женщины упали с высоты 2,5 метра в яму с мазутом. На место оперативно приехали спасатели, чтобы помочь пострадавшим.
Одну из женщин вытащили из ямы с сильным переохлаждением. Вторую также удалось вытащить. Обеих пострадавших передали медработникам. В результате происшествия одна из женщин скончалась. По информации ГКЧС по Башкирии, погибшая была полностью в мазуте.