Модель из Уфы стала победительницей Miss Asia Awards-2023

— Помимо главной награды, Эльмире вручили титул «Лучший талант» за исполнение башкирского танца. Члены жюри были очарованы не только красивым танцем нашей красавицы, но и потрясающим башкирским нарядом от ГУП БХП «Агидель» РБ, — сообщили в агентстве Luna Models. — Теперь Эльмира становится лицом корейского косметического бренда и в качестве приза получает 3 млн корейских вон. Но главное, это корона и сам титул. Благодарим всех, кто за нас болел и поддерживал.