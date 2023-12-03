В Москве на выставке «Россия» проходит День Республики Башкортостан

В Москве на международной выставке «Россия» проходит День Республики Башкортостан. Посетители смогут увидеть насыщенную культурную программу в локациях ВДНХ столицы. 

Фото №1 - В Москве на выставке «Россия» проходит День Республики Башкортостан

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил уличный дворик Башкортостана. На площадке зрители принимают участие в фестивалях «Терра Башкортостан» и «Терра Зима». На фестивалях вниманию зрителей представили башкирский мед и чай, а также различные ремесленные изделия. 

«На выставке «Россия» мы представляем промышленный, инвестиционный, культурный и туристический потенциал региона. Здесь мы показываем наши народные праздники, национальные костюмы, наши артисты приехали. Все проходит ярко и красиво», - отметил Радий Хабиров.

Глава Башкирии открыл парад 100 снегурочек. Посетители мероприятия смогут поучаствовать в хороводе и осмотреть дом Кыш-Бабая — башкирского Деда Мороза. Гостей мероприятия «Зимний сабантуй» угощают горячим чаем из башкирских сборов. 

Радий Хабиров вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым понаблюдал за началом обряда национальной башкирской свадьбы. Выставку также посетили башкирские артисты на автомобиле «Чайка». 

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