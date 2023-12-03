В Москве на выставке «Россия» проходит День Республики Башкортостан

«На выставке «Россия» мы представляем промышленный, инвестиционный, культурный и туристический потенциал региона. Здесь мы показываем наши народные праздники, национальные костюмы, наши артисты приехали. Все проходит ярко и красиво», - отметил Радий Хабиров.