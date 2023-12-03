Башкирские Снегурочки очаровали Москву

В Москве прошел фестиваль «Терра Зима». На ВДНХ провели День Республики Башкортостан. Мероприятие посетил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Одним из самых запоминающихся событий был Парад Снегурочек. В событии приняли участие 100 башкирских красавиц, которые очаровали посетителей фестиваля.

Шествие возглавлял духовой оркестр Дедов Морозов, исполняя такие песни как «В лесу родилась елочка», «Три белых коня», «Кабы не было зимы» и другие зимние композиции. Снегурочки хором подпевали оркестру.

– Такие яркие впечатляющие Снегурочки! Меня сразу в пляс потянуло, как ребенка, – рассказала посетительница выставки Марина Козлова. – Хочется к ним присоединиться.