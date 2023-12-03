Башкирские Снегурочки очаровали Москву

В Москве прошел фестиваль «Терра Зима». На ВДНХ провели День Республики Башкортостан. Мероприятие посетил Глава Башкирии Радий Хабиров. 

Фото №1 - Башкирские Снегурочки очаровали Москву

Одним из самых запоминающихся событий был Парад Снегурочек. В событии приняли участие 100 башкирских красавиц, которые очаровали посетителей фестиваля.

Фото №2 - Башкирские Снегурочки очаровали Москву

Шествие возглавлял духовой оркестр Дедов Морозов, исполняя такие песни как «В лесу родилась елочка», «Три белых коня», «Кабы не было зимы» и другие зимние композиции. Снегурочки хором подпевали оркестру. 

– Такие яркие впечатляющие Снегурочки! Меня сразу в пляс потянуло, как ребенка, – рассказала посетительница выставки Марина Козлова. – Хочется к ним присоединиться.

Фото №3 - Башкирские Снегурочки очаровали Москву

Некоторые гости фестиваля не были в Башкирии, но благодаря выставке-форуму удалось посмотреть на культуру Республики Башкортостан. 

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
БАШКОРТТАР-БСТ