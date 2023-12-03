Радий Хабиров посетил экспозицию Башкирии на выставке-форуме «Россия» в Москве

Сегодня в Москве провели День Республики Башкортостан. В центре столицы разместили национальные юрты, провели этническую свадьбу и концерт «Время героев». Участие в мероприятиях принял Радий Хабиров. Башкортостан презентовал перед гостями стенда свой туристический, культурный и инвестиционный потенциал. Напомним, что в Москве сейчас проходит выставка «Россия», где все регионы страны презентуют свои достижения.

Башкирский сабантуй в центре Москвы. «Терра зима» – брендовый проект региона. Уличные активности знакомят гостей выставки с культурными особенностями Башкортостана. Зимний вариант праздника скорректирован под нынешний температурный режим: в самоварах – теплый чай, еда на костре и согревающие танцы под национальные плясовые мелодии.

Старт Дню Башкортостана в Москве дал глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона рассказал, что на мероприятии представлены промышленный, инвестиционный, культурный и туристический потенциал региона.

Когда вы видите электробусы, на них написана фраза, она меня всегда забавляет: «Как электромобиль, только автобус». Хочу сказать, что этот «электромобиль, только автобус» тоже производят в нашей республике. Башкортостан является в том числе очень открытым регионом для бизнеса, для инвестиций. Мы как республика, как управленческая команда сегодня с гордостью можем сказать, что Башкортостан три года подряд занимает первые места в рейтинге эффективности реализации промышленной политики. Мы действительно умеем работать и созидать. Республика два года подряд находится в пятёрке регионов, которые являются лучшими в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Мы не собираемся останавливаться на этом, будем идти вперёд, хотя партнёры у нас очень сильные. Мы боремся в очень конкурентной среде. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

День Башкортостана не только открывает республику жителям других субъектов страны, но и возвращает на малую родину тех, кто много лет живет за ее пределами.

Свои стенды на выставке Россия представили все 89 регионов страны. К презентации каждый субъект подошел максимально креативно. Не исключение и Башкортостан. Стенд изготовлен с применением новейших 3D-технологий.

Но без истории не было бы современных достижений. Еще одна возможность погрузиться в этнику Башкортостана – увидеть его обряды. Одна их колоритных традиций – церемония выкупа невесты. Самое главное, что свадьба на сцене московского ВДНХ – настоящая. Юлия из Баймака, Загир из Сибая – отпраздновать одно из главных в их жизни событий на всю страну им предложили в загсе. Запомнится свадьба и тем, что пара стала сразу обладателем квадратных метров в Уфе. Сертификат вручил Радий Хабиров.

Вы – олицетворение нашего Башкортостана – такие же красивые, молодые, упорные. Ваше бракосочетание проходит в уникальном месте, и все, кто здесь находятся, – свидетели на вашей свадьбе. Будьте счастливы, любите и уважайте друг друга, проживите вместе долгую и счастливую жизнь. В Башкортостане сегодня более 50 тысяч многодетных семей. И если вы пополните их ряды, мы будем счастливы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Один из проектов республики, который вышел за его пределы, – «Башкирское долголетие». Его презентовали на одном из стендов. Пенсионеры благодаря программе побывали и в Белоруссии, и в Абхазии. Выставка на ВДНХ – еще одна локация, куда привезли пожилых. Глава республики отметил, что на мероприятии интересно будет не только взрослым, но и юному поколению.

К слову, среди гостей праздника был предприниматель из Бижбулякского района. На прошедшей «Прямой линии» с главой республики он задал Радий Хабирову свой вопрос про туризм. Говорит, был приятно удивлен, что попал в поле внимания руководителя региона.

На главной сцене выставки Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова уроженцу Башкортостана Баки Назирову посмертно. Он был одним из руководителей восстания концлагеря Бухенвальд. После войны работал на ВДНХ организатором павильонов. Награду получило руководство выставочного центра.