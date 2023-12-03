«Возможность получить обратную связь»: итоги «Прямой линии» с Радием Хабировым

О поддержке бойцов и семей участников СВО глава говорил и в ходе общения с журналистами и жителями региона. «Прямая линия» в этом году была юбилейной, пятой по счету. Трансляцию вели пять телеканалов, почти пять тысяч поступивших вопросов. Говорили о ремонте школ и дорог, строительстве новых мостов и возобновлении работ на проблемных объектах. Темы разные, их много. Радий Хабиров в ходе диалога даже рассказал, как его семья пострадала от телефонных мошенников.

Тема СВО, что ожидаемо, была в числе ключевых на «Прямой линии». Радий Хабиров рассказал детали своих поездок к военнослужащим, а также о мерах поддержки для бойцов. Он поблагодарил жителей, которые проявляют настоящий героизм в тылу, участвуя в волонтерской деятельности, и поручил профильным ведомствам помогать активистами.

У нас практически в каждом городе плетут маскировочные сети. Они спасают жизни наших ребят на поле боя. Спасибо большое волонтёрам, которые их изготавливают. Это очень нужное дело. Прошу вице-премьера, министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева проанализировать, как мы централизованно можем организовать закупку материалов для волонтёрских организаций. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметил глава республики, многие вопросы, что называется, земные. В обращениях в соцсетях кто-то просил обеспечить дровами, кто-то – благоустроить двор или подвести газ. Много говорили о ремонте дорог. Глава республики пообещал и дальше делать доступнее подъездные пути к туристическим объектам, а также рассказал про программу ремонта «фонящих» дорог. В этом году на эти цели выделено 4 млрд рублей, финансирование будет сохраняться. Жителей столицы также интересовала судьба новых уфимских мостов.

Да, эта идея есть: строительство моста в створе Интернациональной. Он уже спроектирован. Мы посчитали, что его надо проектировать четырехполосным. Ведем диалог по строительству моста. Мы все должны понимать: в текущей ситуации мы не можем надеяться на какие-то федеральные деньги. Меньше, чем с 20 млрд рублей, туда заходить не надо. Поэтому ведем переговоры строительства в рамках государственно-частного партнерства. В моих приоритетах мост через Интернациональную – один из первых. Его там точно надо делать. Он даст развитие большой территории – Забелья. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Затронули тему строительства проблемных объектов. В республике их 32. Половину – школы, больницы, детсады – власти должны сдать до конца года. Иначе придётся возвращать деньги в федеральный бюджет.

Когда на объект заходит негодяй-подрядчик – это беда. Например, в Учалах из-за подрядчика мы потеряли два года на строительстве хирургической больницы. С трудом достроили школу в селе Старый Сибай Баймакского района. Осталось благоустройство – дети сейчас по щебёнке ходят. Весной всё сделаем. Жизнь намного сложнее. Очень много вызовов, которые не прописаны в регламентах, бумагах, документах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В некоторой степени сенсационной можно назвать новость о возобновлении работ в мечети «Ар-Рахим».

Что касается «Ар-Рахим», сам лично этим проектом буду заниматься. За все это время с 2005 года прошло много событий. Мы боимся, чтобы там не было безвозвратных потерь. Видите, верхушка минарета уже свалилась. Скорее всего, начнем весной. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На год раньше запланированного власти могут взяться за ремонт Уфимского цирка. Его реконструкцию обещали в 2026 году. Радий Хабиров по возможности пообещал сместить сроки в сторону 25-го.

Цирк у нас стоит с 2015 года. Мы сами за внебюджетные средства сделали проект, пошли на экспертизу. Я тогда предложил в Правительстве России: ну нет у вас денег, отдайте нам этот цирк, мы это сделаем. Понимая тупиковость ситуации, пришлось обратиться к Президенту. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одна из журналисток в студии подняла проблему телефонных мошенников, которых сейчас стало много. Только в этом году жители республики перевели им миллиарды рублей. Радий Хабиров признался, что и его семья тоже сталкивалась с подобными аферистами.

В 2014 году я жил в Москве. Ночью сплю, утром проснулся, гляжу: мне раз 20 позвонил брат, и мама звонила. Маме позвонили, говорят: «Ваш сын сбил человека». Надо отдать 300 тысяч». Она купилась на это. У нее дома было 150 тысяч. Подошел охранник, а она ему: уйди, не мешай. В какой-то момент под утро она позвонила уже брату. Тогда это была другая природа, сейчас работает ЦИПСО. Тогда это была уголовная операция. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также рассказал о праздновании юбилея столицы – торжества, скорее всего, состоятся к концу августа, когда сдадут построенные объекты. Кроме того, власти намерены направить дополнительные средства, но не раньше 2025 года. Ответил глава республики и на вопрос, будет ли избираться на второй срок на предстоящих выборах:

Первое – надо дожить. Второе – я ведь член команды Путина. Решение будет приниматься Владимиром Владимировичем. Если он скажет, пойду на выборы. Если будут иные решения, найду другую работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Второй год подряд на «Прямой линии» работал сурдопереводчик, переводя разговор на язык жестов. В режиме ВКС к трансляции были подключены чиновники, которые по ходу общения принимали и записывали поручения главы. Часть вопросов глава республики выбирал сам, глядя на большой экран. Рассказал Радий Хабиров и о том, почему проводит «Прямые линии». Никакого навязывания со стороны федерального центра нет, лишь рекомендация. И в первую очередь это возможность понять, что происходит в регионе, получить обратную реакцию.