«Наша задача – поддерживать бойцов»: итоги поездки Радия Хабирова на Донбасс

Еще одно свидетельство того, что глава республики помогает бойцам не только словом, но и делом, – очередная поездка на Донбасс. Радий Хабиров встретился с военнослужащими и обсудил с командирами подразделений текущие вопросы. Руководитель региона отметил, что земляки и малая родина никогда не оставят своих защитников и вся необходимая помощь будет оказываться до самой победы.

В зоне боевых действий от слаженной работы ремроты зависят жизни ребят на передовой. Чем быстрее сломанная техника вернётся в строй, тем больше шансов у военнослужащих успешно выполнить боевую задачу. Первым делом Радий Хабиров интересуется состоянием здоровья земляков.

Иногда восстанавливать технику после прилетов приходится вблизи с линией боевого соприкосновения. За мужество и героизм Радий Хабиров вручил отличившимся контрактникам медали Минигали Шаймуратова и именные часы.

Когда спрашиваем у наших ребят, есть ли какие-то проблемы, вопросы, они скромно молчат. Это говорит в том числе и о том, что мы организовали доставку всего необходимого. Мы побывали в блиндажах: они обустроены, обшиты древесной плитой, питание хорошее, одежда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Республики Башкортостан не первый раз на Донбассе. Главная цель – не только награждение, но и общение. Текущие вопросы командование тоже обсуждает с Радием Хабировым.

Одно из самых боевых башкирских подразделений – первый добровольческий батальон имени героя России Минигали Шаймуратова. Желание служить в нем высказывают и жители других регионов страны. Родина у нас одна на всех, говорят контрактники.

Сначала должен был попасть в свой первый батальон «Алга», но так получилось, что тут я нужнее был. И не жалею об этом, обрёл вторую семью. Служим, продолжаем. позывной «Санчай»

Продолжают нести свою миссионерскую службу на Донбассе и духовные наставники башкирских батальонов. Глава Башкортостана посмотрел условия, в которых живут Хамза-хазрат и отец Виктор. Они хоть и спартанские, но уже привыкли, говорят святые братья. Всё сделано своими руками. Бойцы тоже сами создают себе домашний уют на позициях. И в первую очередь строят бани.

Готовые бани-бочки присылают и с гуманитарной помощью из Башкирии. В основном их размещают в тыловых местах, куда бойцов вывозят на отдых с передовой. Привозят гуманитарные грузы на Донбасс башкирские дальнобойщики. У многих за плечами уже более 60 командировок. Радий Хабиров пообщался с водителями, которые приехали в составе очередного гумконвоя.

На Марьинском направлении в Донецкой Народной Республике полк мобилизованных из Башкортостана защищает мирных жителей от ударов неонацистов. Для успешного выполнения поставленных задач малая родина регулярно доставляет в это подразделение вместе с гуманитарной помощью квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, противодронные ружья.

Мы не только вам привозим гуманитарную помощь, но и во все четыре региона. Мы за вас молимся, переживаем, как к братьям к вам относимся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поддержка Башкортостана придаёт сил, говорят ребята. Многие пошли защищать Родину по стопам своих отцом и дедов.

Я из семьи потомственных военных. У меня прадед, дед, отец и родной брат воевали. Я тоже пошёл. Хотя многодетный отец, мог дома остаться, но пошёл служить с ребятами. позывной «Муртаза»

Общаясь с военнослужащими, Радий Хабиров ещё раз подчеркнул, что он лично и все главы городов и районов республики будут продолжать оказывать поддержку как солдатам, так и их семьям. Эта задача сейчас одна из приоритетных для властей всех уровней, подчеркнул глава региона. И чтобы лично узнать просьбы мобилизованных и контрактников, Радий Хабиров на этот раз проехал по Донбассу более полутора тысяч километров.

Сейчас мы приехали к мобилизованным, которые дислоцированы в Запорожской области. Они тут уже больше года и оборудовали себе блиндажи. Покажем, в каких условиях живут ребята. Печка-буржуйка поддерживает в блиндаже комфортную температуру, генератор даёт электричество. И всё это привезли гуманитаркой из Башкортостана. До позиций противника порядка 10 километров.

Во время общения командиры просят присылать технические средства. Будем приобретать их. Недавно уже сделали большую закупку и сейчас по частям отправляем оборудование. Ребята просят и вездеходную технику, которую тоже будем отправлять. То есть наша задача – оперативно и адресно поддерживать бойцов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан