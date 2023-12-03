ФСБ рассекретила материалы дела о захвате пассажирского лайнера Ту-134 в Уфе

Уже не совершенно секретно. Федеральная служба безопасности рассекретила материалы уголовного дела о захвате пассажирского лайнера Ту-134 в Уфе. Теракт произошел в 1986 году. Это был один из самых громких подобных инцидентов в Советском Союзе. Съемочная группа телеканала БСТ пообщалась не только со следователем КГБ, который тогда восстанавливал картину событий, но и с пилотом, помогавшим бойцам группе «Альфа» отрабатывать штурм самолета.

То, что на этих черно-белых снимках, видели всего несколько десятков человек. В то время как описанную здесь историю обсуждал весь мир. Захват самолета Ту-134 в Уфе – один из самых громких случаев попытки угона авиалайнера в Советском Союзе. Почти 30 лет материалы уголовного дела хранились в архивах ФСБ под грифом «совершенно секретно». И вот теперь его сняли.

Следователь Аглям Мингазов поминутно восстанавливал картину тех событий. В ночь с 19 на 20 сентября три сослуживца, покинув воинскую часть с автоматами и винтовками, направились к военному складу на окраине Уфы. Там их ждал другой сообщник, который должен был помочь угнать бронетранспортер. По пути преступники взяли в заложники таксиста и расстреляли патрульный экипаж милиции. Испугавшись, один из дезертиров покинул группу. Оставшиеся двое – Мацнев и Ягмурджи – изменили план, напрямую направившись в аэропорт.

Транзитный рейс Ту-134 был в Уфе на дозаправке. Преступники без особого труда проникли на посадочную полосу и вместе с пассажирами – на борт самолета. Нескольких пассажиров ранили, одного убили. Дальше – долгие переговоры. Было очевидно, что сдаваться дезертиры не собираются. Единственный способ – штурм воздушного судна.

Самолет Ильшата Гусманова был один в один по компоновке салона как у захваченного лайнера. Именно поэтому его рейс – единственный, кому разрешили приземлиться, когда аэропорт уже был закрыт. На воздушном судне бойцы группы «Альфа» отрабатывали план штурма. В этом им помогал и экипаж самолета-дублера.

В итоге спецназ решил идти без касок и бронежилетов. После долгого согласования бойцы получили приказ – террористов уничтожить. Благо на тот момент стюардессы убедили преступников отпустить большую часть заложников.

После того, как основную часть пассажиров освободили, оставшихся разместили в хвостовой части самолета. Ну а сами террористы сели ближе к началу, по сути, оставив себя без прикрытия. Что также помогло бойцам «Альфы» успешно их ликвидировать, минуя лишних жертв.

Штурм занял всего 14 секунд. Одного террориста ликвидировали, другого тяжело ранили. Впоследствии его судили и приговорили к смертной казни. А сообщникам, которые не участвовали в захвате самолета, дали различные тюремные сроки. То, что в этой трагедии практически не было жертв, во многом заслуга гражданского персонала, и в особенности – стюардесс.