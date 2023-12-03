Безграничные возможности: истории журналиста с ДЦП и незрячего адвоката из Уфы

3 декабря – Международный день инвалидов. Эта дата как напоминание о тех, кто проходит непростой путь и нуждается в поддержке и понимании. Каждый из этих людей делает невозможное. А кто-то находит в себе силы изменить свою жизнь, переломить судьбу. Выбирают профессию, которая у многих не вяжется с их диагнозом, доказывая тем самым: они могут всё.
Свою главную битву он уже выиграл. Ведущий, спортивный журналист, комментатор хоккейных матчей, автор проектов и просто красавец – наш коллега Константин Нечитайло. За его достижениями сложно разглядеть диагноз ДЦП. Быть может, потому что сам он его не замечает.
Он выбрал не смотреть телевизор, а быть в нём. Начинал на радио, потом перешёл на ТВ. Как человек, который с детства любит спорт, выбрал спортивную редакцию. Один из главных для него проектов – программа «Победить себя». Дети с ОВЗ учились играть в следж-хоккей, создав свою команду и отправившись на первые соревнования в Петербург. В работе Костя поблажек себе не делает.
И такие моменты, драйв, неожиданность, спонтанность съемок заряжают, признается Костя. Предвзятости от коллег или героев съемок никогда не чувствовал. А со зрителями бывали комичные моменты.
Это сейчас смартфоны стали глазами незрячих: рассказывают, что вокруг, озвучивают документы, сообщения. А в начале века, когда Булат Сафин решил стать юристом, на него смотрели как на сумасшедшего. Профессия, где постоянное общение, работа с документами, суды. Было сложно. Коллеги недооценивали. Но особенность Булата в первое время стала его оружием.
Сейчас уже, конечно, такое не проходит. Есть репутация. А вот сразу после университета казалось, что возможности её заработать нет. Никто не хотел связываться с незрячим. Но нашлись те, кто разглядел в нём талантливого адвоката. Первое время вся пенсия уходила на оплату помощника, который сопровождал в судах, помогал с документами. Сегодня Булат редко обращается к посторонней помощи. Востребованный адвокат по гражданскому и уголовному праву. Женат, воспитывает дочку. Член Общественной палаты республики.
«Такова жизнь», – так он решил еще подростком, когда понял, что зрение потерял навсегда, и надо жить дальше. Первое, с чем стал бороться, – это жалость. Она разъедает. Булат, как и Костя Нечитайло, не считают, что сделали что-то особенное. Они просто хотели жить как все. Вот только это потребовало куда больше усилий, чем всем остальным. А в остальном, говорят, они обычные.