Безграничные возможности: истории журналиста с ДЦП и незрячего адвоката из Уфы

3 декабря – Международный день инвалидов. Эта дата как напоминание о тех, кто проходит непростой путь и нуждается в поддержке и понимании. Каждый из этих людей делает невозможное. А кто-то находит в себе силы изменить свою жизнь, переломить судьбу. Выбирают профессию, которая у многих не вяжется с их диагнозом, доказывая тем самым: они могут всё.

Свою главную битву он уже выиграл. Ведущий, спортивный журналист, комментатор хоккейных матчей, автор проектов и просто красавец – наш коллега Константин Нечитайло. За его достижениями сложно разглядеть диагноз ДЦП. Быть может, потому что сам он его не замечает.

Это вопрос принятия себя изначально, и я всегда всем говорю: как только вы примете себя, у вас все эти проблемы снимаются. Можно лечь на диван и целыми днями смотреть телевизор – я знаю такие примеры. Им комфортно так, как они живут, но мне не хочется прожить свою жизнь на диване. Каждый выбирает сам. Константин Нечитайло, журналист спортивной редакции телеканала БСТ

Он выбрал не смотреть телевизор, а быть в нём. Начинал на радио, потом перешёл на ТВ. Как человек, который с детства любит спорт, выбрал спортивную редакцию. Один из главных для него проектов – программа «Победить себя». Дети с ОВЗ учились играть в следж-хоккей, создав свою команду и отправившись на первые соревнования в Петербург. В работе Костя поблажек себе не делает.

Все стендапы я писал в жилетке, даже когда было холодно. Проходящие мимо люди смотрели как на умалишенного. Константин Нечитайло, журналист спортивной редакции телеканала БСТ

И такие моменты, драйв, неожиданность, спонтанность съемок заряжают, признается Костя. Предвзятости от коллег или героев съемок никогда не чувствовал. А со зрителями бывали комичные моменты.

Пьяная женщина подошла и сказала: «Я вас знаю! Вы на БСТ главный по инвалидам». Вот это я хорошо помню. Я ей ответил: «Да, конечно, это я». Мы обнялись и пошли дальше. Константин Нечитайло, журналист спортивной редакции телеканала БСТ

Это сейчас смартфоны стали глазами незрячих: рассказывают, что вокруг, озвучивают документы, сообщения. А в начале века, когда Булат Сафин решил стать юристом, на него смотрели как на сумасшедшего. Профессия, где постоянное общение, работа с документами, суды. Было сложно. Коллеги недооценивали. Но особенность Булата в первое время стала его оружием.

Я сначала принимал близко к сердцу. А потом понял, что оппоненты тоже с таким предубеждением относятся: пришел инвалид, что он может сделать? Когда ты относишься к своему оппоненту как к дурачку, то для оппонента это очень выгодно. Копишь доводы и в конце процесса их вываливаешь. И другая сторона понимает, что зря считала тебя дурачком. Булат Сафин, адвокат, член Общественной палаты Республики Башкортостан

Сейчас уже, конечно, такое не проходит. Есть репутация. А вот сразу после университета казалось, что возможности её заработать нет. Никто не хотел связываться с незрячим. Но нашлись те, кто разглядел в нём талантливого адвоката. Первое время вся пенсия уходила на оплату помощника, который сопровождал в судах, помогал с документами. Сегодня Булат редко обращается к посторонней помощи. Востребованный адвокат по гражданскому и уголовному праву. Женат, воспитывает дочку. Член Общественной палаты республики.

Я стараюсь бесплатно помочь инвалидам и всем сопричастным. Не все решается деньгами. Если ты поможешь, ты же не обеднеешь. Ты поможешь, тебе помогут. Такова жизнь. Булат Сафин, адвокат, член Общественной палаты Республики Башкортостан