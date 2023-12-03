В Уфе прошло координационное совещание с министрами экономики регионов России

Мы сегодня обсуждали и экономику потребления, и расширение внешней экономической деятельности, и повышение компетенций в этой истории, и говорили о том, что туризм – это самостоятельная экономическая деятельность, а не приставка к ней. Всё, что в докладе у министров было, мы будем организовывать. Должна быть сверка координации. Не сверять мы не можем, потому что любые глобальные правительственные и федеральные решения сопровождаются финансовыми и организационными инструментами, поэтому мы должны в этом участвовать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан