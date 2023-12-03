В Уфе прошло координационное совещание с министрами экономики регионов России

Более 150 делегатов из 80 субъектов России. В Уфе на неделе обсудили детали дальнейшего развития страны. В башкирскую столицу приехали министры экономического развития регионов. Была озвучена и основная задача на ближайшую перспективу, которую обозначил Владимир Путин, – обеспечить долгосрочный экономический рост.
Экспортный потенциал республики растёт, укрепляется сотрудничество с зарубежными странами. А недавно в Уфе открылся завод белорусского холдинга «Амкодор». Во время осмотра выставки федеральный министр и Глава Башкортостана также обсудили вопрос завершения строительства Восточного выезда.
До начала координационного совещания министра экономического развития страны ознакомили с рядом перспективных инвестиционных проектов. На выставочной экспозиции, в частности, был представлен макет железной дороги «Сибай – Подольск – Новорудная». Это региональный инвестпроект с предполагаемым общим объёмом финансовых вливаний 116 миллиардов рублей.
Разгрузит челябинский железнодорожный узел и на 250 километров сократит путь до Казахстана. Строительство новой ветки позволит сделать ближе и Поднебесную. В условиях стремительного развития торгово-экономических отношений с Китаем проект становится еще более актуальным.
Какие задачи стоят перед региональным министерствами экономического развития, взаимодействие с головным ведомством и участие в федеральных программах поддержки различных отраслей и проектов – вот ключевые вопросы, которые обсудили на координационном совещании.
Максим Решетников в свою очередь поблагодарил руководство республики и лично Радия Хабирова за организацию мероприятия, в целом высоко оценив проводимую в регионе работу.
Стабильное развитие Башкортостана по многим направлениям отметил и заместитель председателя Совета Федерации России Николай Журавлёв. По его мнению, республика успешно реализует масштабные инвестпроекты и социальные инициативы, что служит хорошим примером для других субъектов Российской Федерации.
В координационном совещании участие принимали 150 делегатов из 80 субъектов России. В рамках масштабного мероприятия в Уфе они искали ответы и на такие вопросы, как обеспечение экономики кадрами, а также привлечение инвестиций в регионы.
Сначала ковид, затем внешнее беспрецедентное санкционное давление. За последние годы управленческим командам субъектов России пришлось пройти серьезные испытания. Но регионы успешно справились, считают участники совещания и, несмотря на все трудности, они строят планы по реализации главной задачи, которую поставил Президент страны, – обеспечить долгосрочный экономический рост.