В Башкирии прогнозируются морозы до -23 градусов

Специалисты Башгидрометцентра представили прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

По данным метеобюро, сегодня, 4 декабря, в Башкирии пройдет снег, переходящий в мокрый снег и дождь. На дорогах возможно образование снежного наката, а также гололедица и снежные заносы. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Днем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.

Завтра, 5 декабря, ночью в республике ожидается небольшой снег, по югу региона он будет умеренным. На дорогах сохранится гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов, а днем – от -5 до -10. Температура воздуха по югу Башкирии – до 0 градусов.