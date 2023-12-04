В Уфе мусоровоз, двигаясь назад, задавил пенсионера

Водитель задом подъезжал к мусорным бакам и сбил 65-летнего мужчину. Инцидент произошел 2 декабря. В настоящее время в Госавтоинспекции Уфы разбираются в обстоятельствах происшествия.
Установлено, что мусоровоз принадлежал МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Пенсионера доставили в больницу №13 с множественными травмами: размозжение голеней, три сломанных рёбра, перелом плеча и ушибы головы.
В стационаре медики приняли решение об ампутации пострадавшему левой ноги.
Фото: Госавтоинспекция Уфы