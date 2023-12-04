В Башкирии задержан очередной нетрезвый водитель элитного авто

В Салавате внимание госавтоинспекторов привлек автомобиль «Мерседес Бенц». Машину остановили для проверки документов. Водитель, 1985 года рождения, отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом в своих соцсетях рассказал глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

По данным базы данных госавтоинспекции сотрудники ДПС установили, что по решению суда водитель был лишен водительских прав еще в 2015 году за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

А в ноябре текущего года в отношении этого водителя был составлен административный материал за управление автомобилем без прав.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Наказание за подобное нарушение предусматривает увеличение срока лишения прав, крупный штраф, обязательные либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.