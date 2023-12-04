В Москве Радий Хабиров вручил паре из Башкирии сертификат на квартиру в Уфе

Вы олицетворение нашего Башкортостана, такие же красивые, молодые, упорные. У вас еще и семья многонациональная. Ваше бракосочетание сегодня проходит в волшебном месте и все, кто здесь находятся, свидетели на вашей свадьбе. Будьте счастливы, любите и уважайте друг друга, и проживите вместе долгую и счастливую жизнь. В Башкортостане сегодня более 50 тысяч многодетных семей и если вы пополните их ряды, то мы будем счастливы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии