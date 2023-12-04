В Москве Радий Хабиров вручил паре из Башкирии сертификат на квартиру в Уфе

Накануне в Москве в рамках Дней Башкортостана на международной выставке-форуме «Россия» провели обряд башкирской национальной свадьбы и бракосочетание пары из республики – Загира Сафаргалина и Юлии Сулеймановой. Церемония проходила на главной сцене 75-го павильона ВДНХ.

Фото №1 - В Москве Радий Хабиров вручил паре из Башкирии сертификат на квартиру в Уфе

Молодую семью поздравили Глава Башкирии Радий Хабиров и его супруга Каринэ Хабирова. В подарок от лидера республики молодожены получили сертификат на квартиру в Уфе.  

Вы олицетворение нашего Башкортостана, такие же красивые, молодые, упорные. У вас еще и семья многонациональная. Ваше бракосочетание сегодня проходит в волшебном месте и все, кто здесь находятся, свидетели на вашей свадьбе. Будьте счастливы, любите и уважайте друг друга, и проживите вместе долгую и счастливую жизнь. В Башкортостане сегодня более 50 тысяч многодетных семей и если вы пополните их ряды, то мы будем счастливы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии  

Юлия и Загир учатся в Уфимском университете науки и технологий по специальности «Прикладная математика и информатика».

После официальной церемонии бракосочетания гости выставки увидели настоящий обряд башкирской национальной свадьбы. Зрителям показали основные моменты празднества: сватовство, обряд вручения ценного подарка от родителей жениха, обряд встречи невесты у порога дома жениха, снятие платка с лица невесты и другие.

Фото: социальные сети

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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