В Москве Радий Хабиров вручил паре из Башкирии сертификат на квартиру в Уфе

Накануне в Москве в рамках Дней Башкортостана на международной выставке-форуме «Россия» провели обряд башкирской национальной свадьбы и бракосочетание пары из республики – Загира Сафаргалина и Юлии Сулеймановой. Церемония проходила на главной сцене 75-го павильона ВДНХ.
Молодую семью поздравили Глава Башкирии Радий Хабиров и его супруга Каринэ Хабирова. В подарок от лидера республики молодожены получили сертификат на квартиру в Уфе.
Юлия и Загир учатся в Уфимском университете науки и технологий по специальности «Прикладная математика и информатика».
После официальной церемонии бракосочетания гости выставки увидели настоящий обряд башкирской национальной свадьбы. Зрителям показали основные моменты празднества: сватовство, обряд вручения ценного подарка от родителей жениха, обряд встречи невесты у порога дома жениха, снятие платка с лица невесты и другие.
Фото: социальные сети