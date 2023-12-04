В Москве Радий Хабиров рассказал об электробусах башкирского производства

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем приветственном слове на международной выставке-форуме «Россия» в Москве рассказал об электробусах, которые производят в нашей республике.
Он отметил, что в регионе также делают лучшие боевые самолеты, двигатели самых надежных авиационных беспилотных систем. Кроме того, в Башкирии производится вся линейка нефтепродуктов.
Напомним, накануне в Москве на международной выставке-форуме «Россия» прошел День Республики Башкортостан, в рамках которого гости посетили несколько площадок ВДНХ и смогли насладиться насыщенными культурными, познавательными и развлекательными мероприятиями.