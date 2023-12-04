В Москве Радий Хабиров рассказал об электробусах башкирского производства

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем приветственном слове на международной выставке-форуме «Россия» в Москве рассказал об электробусах, которые производят в нашей республике.

Фото №1 - В Москве Радий Хабиров рассказал об электробусах башкирского производства

Когда вы видите электробусы, на них написана фраза, она меня всегда забавляет: «Как электромобиль, только автобус». Хочу сказать, что этот «электромобиль, только автобус» тоже производят в нашей республике.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Фото №2 - В Москве Радий Хабиров рассказал об электробусах башкирского производства

Он отметил, что в регионе также делают лучшие боевые самолеты, двигатели самых надежных авиационных беспилотных систем. Кроме того, в Башкирии производится вся линейка нефтепродуктов.  

Братья казахи, наверное, поймут нас. Они тоже кочевники, тоже делают такой замечательный рывок вперёд, потому что мы идём вместе.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Напомним, накануне в Москве на международной выставке-форуме «Россия» прошел День Республики Башкортостан, в рамках которого гости посетили несколько площадок ВДНХ и смогли насладиться насыщенными культурными, познавательными и развлекательными мероприятиями.  

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Уфимская волна