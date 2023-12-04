В Башкирии продолжает расти количество заболевших гриппом и ОРЗ

По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Башкирии зарегистрировано более 29 тысяч человек с острыми респираторными инфекциями и гриппом. Из этого числа 45,2% — дети.
Показатель по заболеваемости гриппом и ОРЗ в Башкирии недельной давности вырос на 18,6%.
В ведомстве напомнили, что при появлении у ребенка симптомов заболевания необходимо оставить его дома и вызвать врача.
Также специалисты Роспотребнадзора уточнили, что в случае отсутствия в классе более 20% учащихся с признаками любых респираторных инфекций администрация учебного заведения может перевести детей на дистанционное обучение либо полностью приостановить учебный процесс.