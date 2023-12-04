В Башкирии учалинское землячество отметило 30-летие

Родом из самого восточного района республики. Учалинское землячество отмечает 30 лет с момента образования. По этому случаю уроженцы района, в числе которых артисты, журналисты, политики и не только, провели ряд торжественных мероприятий в башкирской столице.
Начали с возложения цветов к памятнику одного из самых известных земляков – Герою Советского Союза Александру Матросову, который на войне закрыл собой амбразуру. И по сей день он является примером для молодого поколения.
Далее прошел концерт и выставка достижений предпринимателей района. Они представили ювелирные изделия, женские украшения, национальную кухню, сувенирную продукцию. Несмотря на то, что в районе уникальная природа, богатые подземные кладовые, главное достояние – это его жители. Из Учалинского района, например, и сенатор Совета Федерации Лилия Гумерова, которая поздравила земляков по видеосвязи. Немало спортсменов и меценатов. Джавдат Галимов, например, даже живя за пределами своего района, помог построить в родной деревне мечеть, провести телефонную связь и запустить автобусные рейсы.