«Если за деньгами, то не стоит!» - доброволец из Башкирии дал наставления будущим бойцам СВО

О бойце спецоперации с позывным «Банкир 30» рассказала корреспондент издания «Сельские нивы» Алмагуль Сары.

Фото №1 - «Если за деньгами, то не стоит!» - доброволец из Башкирии дал наставления будущим бойцам СВО

Мужчине недавно исполнилось 45. Родился и вырос в Стерлитамаке. С детства увлекался легкой атлетикой. Закончил школу, получил среднее-специальное, а затем высшее образование. Параллельно обучался на военной кафедре, где получил звание лейтенанта. Служил в системе МВД. Женат, трое детей: старшие дочки – студентки, а младший еще ходит в школу.   

Мобилизован в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Три недели учений в Пензе и 28 октября ушли за ленточку. В тот же день наша колонна попала под обстрел. Шум выстрелов и свист пуль заставили нас замереть, но инстинкт самосохранения взял вверх. Мы бросились к ближайшему укрытию, давая отпор врагу. Удивительно, но именно в те минуты вскрылись истинные лица бойцов. То ли это дух воинственный, то храбрость человеческая проявляются в мужчинах, когда они попадают в непростые военно-полевые условия.

Боец СВО, позывной «Банкир 30»

В настоящее время «Банкир 30» командует мотострелковой ротой в чине старшего лейтенанта. Мужчина поделился собственными рекомендациями для будущих добровольцев СВО:  

Если за деньгами, то не стоит. В первую очередь надо думать не о деньгах, а о том, чтобы выполнить свой мужской, отеческий долг, долг своего сердца в конце концов. Настраивайтесь на достойное выполнение своего профессионального долга. На боевом слаживании учитесь, вникайте, узнавайте, как правильно копать блиндажи, окопы. Тренируйтесь, занимайтесь физкультурой, спортом. Мужчинам 55-60 лет физически тяжело идти, бежать. Потому что броник (бронежилет) весит 22 кг, на голове каска, с собой – автомат, 8 магазинов, гранаты, рюкзак с провизией на 2-3 дня. Это дело становится вообще неподъёмным. Поэтому важно обладать выносливостью, силой. И, что немаловажно - иметь крепкое здоровье. Все хронические заболевания в военно-полевых условиях обостряются, это надо учитывать.

Боец СВО, позывной «Банкир 30»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

Фото: Г. Кузьмина

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