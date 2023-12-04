«Если за деньгами, то не стоит!» - доброволец из Башкирии дал наставления будущим бойцам СВО
О
бойце спецоперации с позывным «Банкир 30» рассказала корреспондент издания «Сельские
нивы» Алмагуль
Сары.
Мужчине
недавно исполнилось 45. Родился и вырос в Стерлитамаке. С детства увлекался
легкой атлетикой. Закончил школу, получил среднее-специальное, а затем высшее
образование. Параллельно обучался на военной кафедре, где получил звание
лейтенанта. Служил в системе МВД. Женат, трое детей: старшие дочки – студентки,
а младший еще ходит в школу.
Мобилизован в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Три недели учений в Пензе и 28 октября ушли за ленточку. В тот же день наша колонна попала под обстрел. Шум выстрелов и свист пуль заставили нас замереть, но инстинкт самосохранения взял вверх. Мы бросились к ближайшему укрытию, давая отпор врагу. Удивительно, но именно в те минуты вскрылись истинные лица бойцов. То ли это дух воинственный, то храбрость человеческая проявляются в мужчинах, когда они попадают в непростые военно-полевые условия.
Боец СВО, позывной «Банкир 30»
В
настоящее время «Банкир 30» командует мотострелковой ротой в чине старшего
лейтенанта. Мужчина поделился собственными рекомендациями для будущих
добровольцев СВО:
Если за деньгами, то не стоит. В первую очередь надо думать не о деньгах, а о том, чтобы выполнить свой мужской, отеческий долг, долг своего сердца в конце концов. Настраивайтесь на достойное выполнение своего профессионального долга. На боевом слаживании учитесь, вникайте, узнавайте, как правильно копать блиндажи, окопы. Тренируйтесь, занимайтесь физкультурой, спортом. Мужчинам 55-60 лет физически тяжело идти, бежать. Потому что броник (бронежилет) весит 22 кг, на голове каска, с собой – автомат, 8 магазинов, гранаты, рюкзак с провизией на 2-3 дня. Это дело становится вообще неподъёмным. Поэтому важно обладать выносливостью, силой. И, что немаловажно - иметь крепкое здоровье. Все хронические заболевания в военно-полевых условиях обостряются, это надо учитывать.
Боец СВО, позывной «Банкир 30»
Добавим,
всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по
следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны
Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347)
248-29-31 – пункт отбора.
Кроме
того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по
контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки
можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.