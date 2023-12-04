«Если за деньгами, то не стоит!» - доброволец из Башкирии дал наставления будущим бойцам СВО

Если за деньгами, то не стоит. В первую очередь надо думать не о деньгах, а о том, чтобы выполнить свой мужской, отеческий долг, долг своего сердца в конце концов. Настраивайтесь на достойное выполнение своего профессионального долга. На боевом слаживании учитесь, вникайте, узнавайте, как правильно копать блиндажи, окопы. Тренируйтесь, занимайтесь физкультурой, спортом. Мужчинам 55-60 лет физически тяжело идти, бежать. Потому что броник (бронежилет) весит 22 кг, на голове каска, с собой – автомат, 8 магазинов, гранаты, рюкзак с провизией на 2-3 дня. Это дело становится вообще неподъёмным. Поэтому важно обладать выносливостью, силой. И, что немаловажно - иметь крепкое здоровье. Все хронические заболевания в военно-полевых условиях обостряются, это надо учитывать.

Боец СВО, позывной «Банкир 30»