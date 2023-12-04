Радий Хабиров назвал причины лидерства Башкирии по условиям для развития бизнеса

В День Республики Башкортостан на международной выставке-форуме «Россия» Радий Хабиров в своем приветственном слове рассказал о том, по каким причинам наш регион является лидером среди субъектов страны по привлечению бизнеса.
Также руководитель региона подчеркнул, что управленческая команда гордится достижениями Башкортостана, который третий год подряд становится лидером престижных федеральных правительственных рейтингов. В частности, рейтинга эффективности реализации промышленной политики и Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.