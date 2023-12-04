Радий Хабиров назвал причины лидерства Башкирии по условиям для развития бизнеса

В День Республики Башкортостан на международной выставке-форуме «Россия» Радий Хабиров в своем приветственном слове рассказал о том, по каким причинам наш регион является лидером среди субъектов страны по привлечению бизнеса.  

Фото №1 - Радий Хабиров назвал причины лидерства Башкирии по условиям для развития бизнеса

Мы создаём самые лучшие условия для развития бизнеса. Это особая экономическая зона «Алга», которая является одной из самых динамично развивающихся экономических зон в Российской Федерации. Это пять территорий опережающего социально-экономического развития, шесть кластеров. Всего лишь в двух регионах есть по шесть кластеров – это Башкортостан и, конечно, не могу не упомянуть Татарстан, который всегда является нашим партнёром, конкурентом и дорогим братом.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Также руководитель региона подчеркнул, что управленческая команда гордится достижениями Башкортостана, который третий год подряд становится лидером престижных федеральных правительственных рейтингов. В частности, рейтинга эффективности реализации промышленной политики и Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Мы не собираемся останавливаться на этом, будем идти вперёд, хотя партнёры у нас очень сильные. Мы боремся в очень конкурентной среде.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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