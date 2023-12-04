Радий Хабиров назвал причины лидерства Башкирии по условиям для развития бизнеса

Мы создаём самые лучшие условия для развития бизнеса. Это особая экономическая зона «Алга», которая является одной из самых динамично развивающихся экономических зон в Российской Федерации. Это пять территорий опережающего социально-экономического развития, шесть кластеров. Всего лишь в двух регионах есть по шесть кластеров – это Башкортостан и, конечно, не могу не упомянуть Татарстан, который всегда является нашим партнёром, конкурентом и дорогим братом.

Радий Хабиров, Глава Башкирии