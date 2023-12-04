В уфимском Сипайлово пьяный водитель кроссовера устроил массовое ДТП

Накануне днем в Уфе напротив жилого дома по улице Маршала Жукова водитель кроссовера «Фольксваген Туарег» двигался в сторону улицы Академика Королева и столкнулся с «Хендай Гетц», который ехал навстречу. От удара легковая иномарка наехала на автомобиль «Форд Фокус».  

Фото №1 - В уфимском Сипайлово пьяный водитель кроссовера устроил массовое ДТП

В результате аварии пострадал водитель «Хендай Гетц», он обратился в больницу.  

По информации пресс-службы госавтоинспекции Уфы, при проведении освидетельствования водителя кроссовера алкотестер показал результат 0,846 мг/л. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении нарушителя составлен административный материал.  

Автомобиль немецкого бренда отправлен на специализированную стоянку.

Фото: ОГИБДД по Уфе

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