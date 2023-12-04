В уфимском Сипайлово пьяный водитель кроссовера устроил массовое ДТП

Накануне днем в Уфе напротив жилого дома по улице Маршала Жукова водитель кроссовера «Фольксваген Туарег» двигался в сторону улицы Академика Королева и столкнулся с «Хендай Гетц», который ехал навстречу. От удара легковая иномарка наехала на автомобиль «Форд Фокус».