В уфимском Сипайлово пьяный водитель кроссовера устроил массовое ДТП

Накануне днем в Уфе напротив жилого дома по улице Маршала Жукова водитель кроссовера «Фольксваген Туарег» двигался в сторону улицы Академика Королева и столкнулся с «Хендай Гетц», который ехал навстречу. От удара легковая иномарка наехала на автомобиль «Форд Фокус».
В результате аварии пострадал водитель «Хендай Гетц», он обратился в больницу.
По информации пресс-службы госавтоинспекции Уфы, при проведении освидетельствования водителя кроссовера алкотестер показал результат 0,846 мг/л. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении нарушителя составлен административный материал.
Автомобиль немецкого бренда отправлен на специализированную стоянку.
Фото: ОГИБДД по Уфе