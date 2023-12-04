В Уфе открылась выставка работ проекта, посвященного башкирской тканой шали

На выставке также прошло дефиле-презентация работ. Участниками мастер-классов стали представители порядка 10 городов и районов республики, а также Челябинской области и Санкт-Петербурга. Среди них дети, студенты колледжа дизайна и технологии. Передавать знания приехали мастерицы, которым это искусство досталось от мам и бабушек. И плетут они шали на таком же станке, как и 100 лет назад.