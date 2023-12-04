Родственников раненых бойцов СВО разместят бесплатно в полпредстве Башкирии в Москве

Сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе Глава Башкирии распорядился выделить 10-15 комнат в гостиничном фонде полпредства региона в Москве. В них будут проживать родные раненых участников спецоперации, которые приезжают для присмотра и ухода за бойцами.

По словам Радия Хабирова, во время своего визита в госпиталь имени Бурденко он разговаривал с одной из матерей солдата из Салаватского района, которая вынуждена жить в хостеле за 500 рублей в сутки. В этой связи руководитель республики дал поручение использовать гостиничный фонд полпредства Башкирии в Москве.

У нас там есть гостиничный фонд, который, как правило, простаивает. Определите комнат 10-15, чтобы близкие не мыкались, а приходили туда: там комфортно, безопасно, спокойно. С них денег не брать! Чтобы они не ходили, не мотались жены и родители. Радий Хабиров, Глава Башкирии