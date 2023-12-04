Родственников раненых бойцов СВО разместят бесплатно в полпредстве Башкирии в Москве

Сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе Глава Башкирии распорядился выделить 10-15 комнат в гостиничном фонде полпредства региона в Москве. В них будут проживать родные раненых участников спецоперации, которые приезжают для присмотра и ухода за бойцами.
По словам Радия Хабирова, во время своего визита в госпиталь имени Бурденко он разговаривал с одной из матерей солдата из Салаватского района, которая вынуждена жить в хостеле за 500 рублей в сутки. В этой связи руководитель республики дал поручение использовать гостиничный фонд полпредства Башкирии в Москве.
Для членов семей, который ухаживают за раненными военнослужащими СВО, предусмотрен бесплатный проезд к госпиталям и обратно. Для получения такого разрешения им необходимо обратиться в военкоматы. Об этом напомнил Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич.