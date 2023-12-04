В Башкирии возле каждой из 217 ледовых горок будут дежурить специалисты

На территории Башкирии к новогодним торжествам установят 217 ледовых горок. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики Урал Искандаров. Из этого числа 109 горок будут обязательно зарегистрированы. Еще 108 сооружений будут самодельными, и они не подлежат обязательной регистрации.