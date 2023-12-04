В Башкирии возле каждой из 217 ледовых горок будут дежурить специалисты

На территории Башкирии к новогодним торжествам установят 217 ледовых горок. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики Урал Искандаров. Из этого числа 109 горок будут обязательно зарегистрированы. Еще 108 сооружений будут самодельными, и они не подлежат обязательной регистрации.    

Фото №1 - В Башкирии возле каждой из 217 ледовых горок будут дежурить специалисты

Отметим, согласно новым правилам, любая зимняя горка относится к немеханизированным аттракционам и считается объектом повышенной опасности. В этой связи их владельцы обязаны получить оценку технического состояния сооружения. Кроме того, у каждой горки будут дежурить специально обученные специалисты.

Совместно с учебным центром «Центр безопасности аттракционов» в Краснодаре проведено обучение операторов по программе «Техническое содержание и безопасная эксплуатация зимних горок». Обучение прошли 22 оператора. С учетом подготовленных операторов в прошлом году – 104 человека. Все муниципальные образования будут обеспечены обученными специалистами.

Урал Искандаров, начальник инспекции Гостехнадзора РБ 
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