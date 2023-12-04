В районе Башкирии откроют еще одну полилингвальную гимназию – Радий Хабиров

Новая полилингвальная гимназия в селе Мишкино Мишкинского района Башкирии полностью готова к работе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель республики Радий Хабиров.  

Фото №1 - В районе Башкирии откроют еще одну полилингвальную гимназию – Радий Хабиров

С ноября прошлого года по март текущего в этой школе проводился капитальный ремонт, благоустраивалась территория. В настоящее время учебное заведение полностью оснащено всем необходимым оборудованием.

Фото №2 - В районе Башкирии откроют еще одну полилингвальную гимназию – Радий Хабиров

Всего в школе обучаются 439 ребят. Некоторые предметы преподаются на английском и марийском языках. Также дети углубленно изучают и другие предметы.   

Фото №3 - В районе Башкирии откроют еще одну полилингвальную гимназию – Радий Хабиров

Как отметил Радий Хабиров, сегодня в Башкирии действуют 8 полилингвальных гимназий, первые из которых были открыты в 2019 году. Сейчас в них обучаются 7,5 тысячи школьников. Школы пользуются огромным спросом: большое внимание в них уделяют языковой подготовке, другим дисциплинам, общему развитию детей и воспитанию.    

Поэтому сеть полилингвальных школ будем только расширять. Башкортостан – многонациональная республика, охватим все языки, на которых сегодня в республике ведется обучение. Уже в 2024 году появится полилингвальная школа с обучением на родном удмуртском языке в с. Новые Татышлы в Татышлинском районе. В перспективе откроем в Бижбулякском районе школу с обучением на родном чувашском языке.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Уфимская волна

фото:  телеграм-канал Радия Хабирова 

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