В районе Башкирии откроют еще одну полилингвальную гимназию – Радий Хабиров

Новая полилингвальная гимназия в селе Мишкино Мишкинского района Башкирии полностью готова к работе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель республики Радий Хабиров.
С ноября прошлого года по март текущего в этой школе проводился капитальный ремонт, благоустраивалась территория. В настоящее время учебное заведение полностью оснащено всем необходимым оборудованием.
Всего в школе обучаются 439 ребят. Некоторые предметы преподаются на английском и марийском языках. Также дети углубленно изучают и другие предметы.
Как отметил Радий Хабиров, сегодня в Башкирии действуют 8 полилингвальных гимназий, первые из которых были открыты в 2019 году. Сейчас в них обучаются 7,5 тысячи школьников. Школы пользуются огромным спросом: большое внимание в них уделяют языковой подготовке, другим дисциплинам, общему развитию детей и воспитанию.
фото: телеграм-канал Радия Хабирова