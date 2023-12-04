В районе Башкирии откроют еще одну полилингвальную гимназию – Радий Хабиров

Поэтому сеть полилингвальных школ будем только расширять. Башкортостан – многонациональная республика, охватим все языки, на которых сегодня в республике ведется обучение. Уже в 2024 году появится полилингвальная школа с обучением на родном удмуртском языке в с. Новые Татышлы в Татышлинском районе. В перспективе откроем в Бижбулякском районе школу с обучением на родном чувашском языке.

Радий Хабиров, Глава Башкирии