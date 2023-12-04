Стало известно, когда в Башкирии откроются новогодние городки

Сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе принято решение о дате открытия новогодних городков на территории Башкирии – не позднее 23 декабря. В срок до 9 декабря муниципалитетам поручено обеспечить новогоднюю подсветку зданий, входных групп, общественных пространств, улиц, парков и скверов. Кроме того, необходимо установить искусственные ели.

Такое решение принято по предложению министерства ЖКХ республики. Глава ведомства Ирина Голованова напомнила, что в Башкирии пятый раз проведут республиканский конкурс «Лучший новогодний городок».