В Башкирии озвучили дату проведения республиканской новогодней елки

В Башкирии республиканская новогодняя елка состоится в Уфе 27 декабря, сообщил министр образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании в ЦУРе.

В мероприятии примут участие школьники-отличники, победители олимпиад и спортивных соревнований, лауреаты фестивалей художественной самодеятельности, дети погибших при исполнении служебного долга военнослужащих и сотрудников внутренних дел, дети из многодетных малоимущих семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья и дети, которые остались без попечения родителей.