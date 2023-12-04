В Башкирии мужчина разбился насмерть на снегоходе

Поздно вечером 2 декабря экстренные службы Башкирии получили сообщение о том, что двое мужчин разбились на снегоходе. Трагедия произошла что между населенными пунктами Мухаметово и Абзаково Белорецкого района.

По информации пресс-службы республиканского госкомитета по ЧС, один из них, 1984 года рождения, погиб. Еще один, 43-летний мужчина, получил незначительные ушибы и после осмотра медиков отказался от госпитализации.