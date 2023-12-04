Радий Хабиров вручил медали генерала Шаймуратова бойцам полка «Башкортостан»

Полк «Башкортостан» помог прорвать линию обороны противника и занял плацдарм на участке в несколько километров. Об этом глава республики заявил сегодня на закрытой части оперативного совещания в правительстве. Радий Хабиров отметил мужество военнослужащих, выполняющих поставленные задачи, некоторых из бойцов наградил медалями Шаймуратова.
Контрактники приехали в республику в свой первый отпуск. На церемонии было около двух десятков человек, некоторые пришли с детьми. Полк «Башкортостан» был сформирован минувшим летом. В нем несколько именных подразделений, названных в честь героев республики.
Радий Хабиров также показал фрагмент документального фильма телеканала RT, посвященный военным корреспондентам. Одним из героев картины стал наш коллега Азат Садреев, работу которого отметил глава республики.