Радий Хабиров вручил медали генерала Шаймуратова бойцам полка «Башкортостан»

Полк «Башкортостан» помог прорвать линию обороны противника и занял плацдарм на участке в несколько километров. Об этом глава республики заявил сегодня на закрытой части оперативного совещания в правительстве. Радий Хабиров отметил мужество военнослужащих, выполняющих поставленные задачи, некоторых из бойцов наградил медалями Шаймуратова.

Контрактники приехали в республику в свой первый отпуск. На церемонии было около двух десятков человек, некоторые пришли с детьми. Полк «Башкортостан» был сформирован минувшим летом. В нем несколько именных подразделений, названных в честь героев республики.

В этом году мы поддержали инициативу ветеранских организаций о формировании именного полка «Башкортостан». Это одно из самых важных подразделений для нас. Полк прошёл необходимую подготовку и приступил к выполнению задач специальной военной операции. Он уже принял участие в ряде боёв, завоевал плацдарм и держит там оборону. Мы очень гордимся нашими ребятами! Во время поездки на Донбасс я встретился с бойцами батальона. Настроение у них хорошее. Часть личного состава уже находятся в краткосрочном отпуске. Мы будем во всём помогать нашим героям, поддерживать их семьи. Возвращайтесь домой с победой!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также показал фрагмент документального фильма телеканала RT, посвященный военным корреспондентам. Одним из героев картины стал наш коллега Азат Садреев, работу которого отметил глава республики.

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