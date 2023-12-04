Радий Хабиров вручил медали генерала Шаймуратова бойцам полка «Башкортостан»

В этом году мы поддержали инициативу ветеранских организаций о формировании именного полка «Башкортостан». Это одно из самых важных подразделений для нас. Полк прошёл необходимую подготовку и приступил к выполнению задач специальной военной операции. Он уже принял участие в ряде боёв, завоевал плацдарм и держит там оборону. Мы очень гордимся нашими ребятами! Во время поездки на Донбасс я встретился с бойцами батальона. Настроение у них хорошее. Часть личного состава уже находятся в краткосрочном отпуске. Мы будем во всём помогать нашим героям, поддерживать их семьи. Возвращайтесь домой с победой!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан