В Уфе на сельхозярмарках начали продавать свежее мясо

С началом зимних холодов ассортимент сельскохозяйственных ярмарок в Уфе пополнился свежим мясом. Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств из разных районов республики представили свою продукцию.

Говядина, баранина, свинина, конина. Цена за килограмм начинается от 480 рублей. К слову, на таких ярмарках работают передвижные лаборатории ветслужбы, поэтому при малейших сомнениях на качество покупатели могут проверить мясо. Хотя на продажу допускается только та продукция, которая пошла ветконтроль и получила маркировку.