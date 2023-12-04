В Башкирии прошел творческий фестиваль для ребят с ОВЗ

Путь к сцене без границ и препятствий. В Октябрьском прошел фестиваль для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Они вышли на сцену со своими сверстниками. Кто-то декламировал стихи, другие пели, третьи сыграли на музыкальных инструментах, а кому-то посчастливилось составить дуэт с многократным паралимпийским чемпионом Иреком Зариповым.

Он четырежды покорил Паралимпийские игры, ему аплодировал весь мир, но сейчас он ждет одобрения от тех, кто только начинает свой творческий путь. Ирек Зарипов побывал на фестивале, приехал специально на праздник и принял самое непосредственное участие.

Кто-то из ребят плохо слышит, другие не видят, у кого-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но ничто не помешало преодолеть эти трудности и выйти на сцену.

Инициатором фестиваля стало Октябрьское отделение Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Идея – стереть границы, объединить на одной сцене особенных детей и творческие коллективы города.

Реабилитационный центр для детей «Радуга» открыли в Октябрьском в 2003 году. До этого ребята с ограниченными физическими возможностями сидели по домам.